Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Он призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления об увольнении. Если нет, то их уволят другим способом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский отметил, что 8 июля планирует подписать указ о борьбе с контрабандой.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в Европу. По его словам, через территорию Украины в страны ЕС нелегально поступают огромные партии сигарет. «Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область — не последняя в этом списке», — сказал Гончарук.

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