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Офис Зеленского объявил Украину мировым хабом контрабанды

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Алексей Гончарук

Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, через территорию Украины в страны ЕС нелегально поступают огромные партии сигарет. В основном они прибывают в страну из Китая и ОАЭ через одесский порт, а также через границу с Молдавией, Белоруссией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область — не последняя в этом списке», — сказал Гончарук во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ужгород.

По его словам, жители приграничных с ЕС областей знают несколько схем заработка на сигаретах. Так, около 40 процентов всех эпизодов контрабанды происходят из-за подделки документов, когда граждане на таможне декларируют один товар, а провозят другой. Еще 25 процентов — это транспортировка нелегальных грузов по рекам и тоннелям. Кроме того, для перевозки сигарет также используют «пиджаков» — людей, которых массово отправляют за границу с разрешенным к провозу количеством товара. Каждая пятая пачка сигарет перевезена в ЕС именно таким способом, отметил Гончарук.

Также он добавил, что каждая область Украины специализируется на своем виде контрабанды. «Кто-то на запчастях, кто-то — на сигаретах, где-то валят лес», — сказал чиновник.

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