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Раскрыта схема контрабанды поддельных украинских сигарет в Европу

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Украинские сигареты производятся на подпольных фабриках, после чего контрабандным путем по морю попадают в Европу через Болгарию и Румынию. Об этом говорится в расследовании издания «Страна.ua».

Поводом к расследованию стал инцидент с буксиром «Параллель». Ночью, 19 ноября, во время шторма от него оторвалась баржа, которую прибило к берегу в районе Одессы. На ней обнаружили 10 тысяч коробок с сигаретами (пять миллионов пачек) без акцизных марок.

Источник издания в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил, что буксир «Параллель» — лишь часть масштабной схемы по контрабанде незаконно произведенных сигарет в Европу. Производятся сигареты на подпольных фабриках в южных областях страны: Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской.

«Ежегодно на украинских табачных фабриках производится значительно больше сигарет, чем они закупают акцизных марок у государства. Одна треть "левака" уходит в западную Украину, где переправляется в Польшу и Венгрию по суше. Но две трети контрафактных сигарет перевозят "великим морским табачным путем" — через Николаев, Очаков и Херсон (крупные украинские порты — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал источник в СБУ. За прикрытие этой схемы таможня получает до 10 процентов от прибыли.

По информации издания, ежемесячно по морю в Европу перевозят около 10-15 миллионов пачек сигарет. Товар грузят на небольшие баржи, груз оформляют будто бы для перевозки между украинскими портами. Далее судно выходит в открытое море, где сигареты либо перегружают на болгарские и румынские суда, либо просто цепляют к ним украинские баржи. За этот участок контрабанды отвечает так называемый греческий клан воров в законе.

При себестоимости пачки сигарет в 5-7 гривен на Украине (12-16 рублей — прим. «Ленты.ру»), в Болгарии и Румынии они стоят до двух евро (150 рублей — прим. «Ленты.ру»), что приносит с учетом «откатов» пограничникам и таможенникам до 300 процентов прибыли. Чистая прибыль контрабанды сигарет составляет до 20 миллионов долларов, говорится в расследовании.

Ранее стало известно, что украинские воры в законе захватили каналы нелегальной миграции в Европу. Они участвуют в переправке нелегалов из Турции в Грецию и обеспечивают их дальнейший транзит в Западную Европу. Между украинскими и турецкими ворами в законе уже случались разборки в Стамбуле за контроль над этой схемой.

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