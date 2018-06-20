На Западной Украине вооруженные люди напали на пограничников

На Западной Украине группа неизвестных напала на отряд пограничников. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы страны.

Группа из 20 человек 19 июня блокировала отряд пограничников, который преследовал нарушителей границы. Неизвестные не реагировали на требования силовиков прекратить незаконные действия и совершили попытку напасть на стражей границы. В результате конфликта один нападавший получил пулевое ранение в ногу.

Инцидент произошел в Сторожинецком районе Черновицкой области. Эта территория граничит с Румынией, что позволяет многим местным жителям заниматься контрабандой. Как указывается на сайте ведомства, активные действия пограничников по предотвращению нарушения границы вызывают агрессивную реакцию местных преступных группировок.

Злоумышленники, как утверждает украинская погранслужба, подстрекают местных жителей к проведению акций протеста и блокированию пограничных нарядов.

За последнее время это не первый случай конфликта пограничников с местными жителями. 18 июня в Мариуполе группа пограничников потребовала в кафе меню на украинском языке. В заведении его не оказалось, что стало поводом для конфликта. В результате инцидента охрана кафе сломала челюсть подполковнику погранслужбы Украины.

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