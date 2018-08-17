Украинские воры в законе захватили каналы нелегальной миграции в Европу

Украинские моряки принимают активное участие в переправке нелегальных мигрантов в Европу и зарабатывают на этом хорошие деньги. Об этом говорится в расследовании украинского издания «Страна.ua».

Журналисты выяснили, что вербовка украинских моряков для участия в переброске нелегалов в Европу поставлена на поток. Владелец одесской крюинговой фирмы Владимир И. говорит, что переброска мигрантов является золотой жилой для всех: и для матросов, и для хозяев судов, и для вербовщиков.

Он отмечает, что, несмотря на иностранную регистрацию, большую часть экипажа составляют украинцы. Они же начинают захватывать нелегальный рынок. «Слышал, что перевозками заправляют турки, но недавно к этому бизнесу подключились наши "блатные" — воры в законе. Это воровские кланы, которые постоянно живут в Турции — сейчас они контролируют почти половину перевозок».

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Владимир рассказывает, что в этом бизнесе вращаются миллионы долларов. «Наши воры организовывают встречу "туристов" в Греции и Италии, затем перебрасывают их на автобусах дальше в Европу. Поэтому пару месяцев назад в Стамбуле уже были разборки со стрельбой между нашими ворами и турками — делили потоки».

В материале также приводится история 46-летнего матроса 1 класса Сергея С. Из-за невозможности найти нормальную работу дома он принял предложение работать на турецком рыболовном судне. Уже в Стамбуле, прибыв на корабль, он понял, что рыболовство служит лишь прикрытием для черного заработка. Однако матрос остался в незаконном бизнесе, так как не видит иных альтернатив.

«После первого выхода в море все стало ясно — рыбу мы ловили только для отвода глаз. Закинули трал, вытащили пару сотен килограммов рыбы, кинули в рефы. А ночью приняли на борт в территориальных водах Турции два десятка мужиков и женщин с детьми, судя по виду, арабов — их подвезли к судну на баркасах. Всех пассажиров засунули в трюм, кинули туда пару канистр с водой, дали им спасжилеты», — рассказывает свою историю Сергей.

В греческих водах нелегалов забрали несколько моторных лодок с русскоязычным экипажем.

За три месяца Сергей с командой сделал шесть рейсов с нелегалами, за каждый он получал «премию» в 300 долларов. Кроме него, на судне было шесть украинцев: три матроса, механик, его помощник и помощник капитана судна. Сергея предупредили, что в случае появления греческой береговой охраны всех мигрантов команда выбрасывает за борт.

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Другой участник незаконной переправки мигрантов, 38-летний Игорь В., рассказывает, что греческая береговая охрана очень жестко наказывает моряков. «Если даже на борту нет мигрантов, если просто при осмотре найдут доказательства того, что недавно на борту были люди — обнаружат какие-то мелочи, вроде личных вещей, или упаковок из под салфеток с арабскими надписями, забытые кем-то из "пассажиров", могут тут же наручники надеть. Доказать, что ты не верблюд потом, сидя на нарах — очень сложно», — рассказывает Игорь.

Ранее на тяжелое положение украинских моряков, занятых в перевозке нелегальных мигрантов, обращала внимание омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, в греческих тюрьмах содержатся полторы сотни украинцев, которых обманом заставили переправлять нелегалов в Европу. Денисова обратила внимание на нарушение их прав, ужасные условия содержания и отсутствие медицинской помощи.

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