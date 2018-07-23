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Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы

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Полторы сотни украинских моряков попали в греческие тюрьмы — их обманом заставляли переправлять через море нелегальных эмигрантов в Европу. Об этом на своей странице в Facebook рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она пояснила, что украинцев приглашали работать на круизных лайнерах и яхтах, обещали официальное трудоустройство и работу по контракту. По словам омбудсмена, вербовали в основном моряков, испытывающих финансовые трудности.

Денисова отметила, что права задержанных в тюрьмах нарушаются, а сами они не могут объясниться с полицией, так как переводчиков, владеющих русским или украинским языками, им не предоставляют. «Без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют», — подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что моряки находятся в ужасных условиях и не получают медицинской помощи.

По данным Денисовой, сейчас в тюрьмах Греции содержится 161 украинец, из них 112 — по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Она призвала властей страны соблюсти Конвенцию Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, которая предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершенно под принуждением.

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