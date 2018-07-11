Попугай попал в тюрьму на Урале

Волнистый попугай залетел на территорию Невьянской исправительной колонии в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Заключенные приютили птицу, накормили ее и смастерили клетку, после чего сообщили о новом соседе сотрудникам воспитательного отдела.

Приметы найденного попугая сотрудники колонии подробно указали в газетном объявлении, на которое откликнулась местная жительница. Птицу вернули хозяйке, которая выразила благодарность руководству колонии и осужденным.

В июне сообщалось, что пожарным в английском городе Эрли, графство Беркшир, пришлось снимать с дерева мужчину, который полез за улетевшим попугаем и не смог самостоятельно спуститься.

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