Польша решила побороться с другими странами ЕС за дешевый труд украинцев

Мигранты с Украины вносят значительный вклад в экономику Польши. С 2014 года поток в страну из восточного соседа вырос на 350 процентов, сообщает Gazeta Prawna.

В прошлом году от работодателей поступило 1,7 миллиона запросов на работников с Украины. 85 процентов всех разрешений на трудоустройство для иностранных граждан получили украинцы. Благодаря взносам в фонды страхования, которые платят 170 тысяч украинцев, серьезные вливания получила социальная сфера Польши.

Мигранты также помогают смягчить демографические проблемы, вызванные старением населения Польши.

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В то же время у поляков есть опасения, что страны Западной Европы могут предложить украинцам более привлекательные условия трудоустройства. Не способствует привлечению мигрантов и сложность законодательства, которая не позволяет украинцам укорениться. В настоящее время украинцы могут без виз находиться в странах ЕС на протяжении 90 дней в течение полугода. При этом они не имеют права работать.

В настоящий момент, по данным портала RuPoland, средняя зарплата в Польше составляет около 4200 злотых (около 72 тысяч рублей). Средняя зарплата украинцев значительно меньше, около 2200 злотых (около 37 тысяч рублей).

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