Украинка лишилась руки из-за пожалевшего стиральную машину поляка

Жительница Украины Алена Романенко, отправившаяся на заработки в Польшу, получила производственную травму и лишилась руки из-за нежелания ее работодателя ломать стиральную машину. Об этом сообщает «Волынь 24», рассказ девушки опубликован на YouTube.

«Приехала в Польшу, чтобы заработать какую-то копейку, чтобы было на что жить», — объяснила Романенко цель своего пребывания в стране.

Она рассказала, что после двух недель поисков, ей удалось устроиться на работу в прачечную. «Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работает, то только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перекидывали с одной машины на другую», — рассказала она.

Романенко добавила, что на работе она должна «прицеплять простыни, что-то такое». По ее признанию, инструктаж по работе с машиной никто не проводил. «Впоследствии одна женщина сказала, что надо вынимать простынь, если на ней будет какая-то "бомба" или узел», — добавила девушка.

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15 декабря в свое рабочее время Романенко заметила, что на простыне образовался узел и побежала ее вынимать, однако ее руку затянуло в стиральную машину. Скорая помощь приехала в течение 10-15 минут, однако к моменту прибытия врачей девушка уже лишилась части руки.

«Они хотели разрезать машину болгаркой, но владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать», — рассказала Романенко. В итоге она прождала почти час с рукой в машине, пока в прачечную не прибыли мастера, которые разобрали машину.

После освобождения конечности девушки из машины, ее доставили в больницу, где провели две операции. Романенко лишилась руки по локоть. Руководство прачечной, по ее словам, никакой помощи ей не оказывает. «Они убрали нескольких свидетелей, уволив их с работы, а одну девочку выгнали и отправили на Украину, чтобы она не могла давать показания, запугали весь коллектив прачечной», — рассказала она.

9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.

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