Украинцы записались в коммунисты и геи ради убежища в Европе

Жители Украины, желающие получить убежище в странах Европейского союза, вынуждены прибегать к обману правоохранительных органов, выдавая себя за жертв преследований. Об этом в среду, 7 февраля, пишет украинская газета «Вести».

По словам одного из собеседников издания, среди самых популярных «легенд», с которыми украинцы едут за убежищем в Европу, — притеснение ЛГБТ-меньшинств на Украине. «На самом деле они не имеют к этому никакого отношения, и европейские чиновники это поняли. Поэтому начали проверять. Могли в пять часов утра заявиться к человеку домой, проверить, есть ли фото возлюбленного в рамочке. А также снимки с ним в соцсетях. Но недавно такую проверку в Европе посчитали незаконной и отменили», — рассказал газете мужчина по имени Сергей, получивший убежище в одной из скандинавских стран.

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Некоторые украинцы приезжают в другое государство и заявляют, что они — жертвы политических репрессий. «Человек покупает турпутевку или едет на конференцию в другую страну. Там можно снять жилье, запастись деньгами и идти в ближайший полицейский участок и заявлять, что в родной стране меня преследуют. Это можно делать и сразу на границе, но тогда высока вероятность, что отправят в лагерь для беженцев», — сообщил собеседник «Вестей».

Другой способ остаться в Европе — обзавестись партбилетом запрещенной на Украине Коммунистической партии. Эту тактику используют преимущественно для эмиграции в Испанию и Италию. Также убежище получают те, кто заявляет о «бегстве» из Крыма или из Донецкой и Луганской областей. По словам Сергея, на Украине за 2,5 тысячи евро (176,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») человеку помогут сделать все необходимые документы.

В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что за последние годы страна приняла более полутора миллиона выходцев с Украины. Значительная часть из них — из Донбасса.

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