Зеленский устроил массовые увольнения силовиков из-за «янтарной коррупции»

Президент Украины Владимир Зеленский произвел массовые увольнения в силовых структурах трех областей. Об этом пишет издание «Левый берег».

Соответствующие распоряжения украинский лидер дал во время рабочего совещания в городе Олевске в Житомирской области. Причиной кадровой чистки послужила ситуация с нелегальной добычей янтаря в регионе. Зеленский дал главе Национальной полиции Сергею Князеву указание уволить начальников полиции в Олевском и Овручском районах Житомирской области; Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области; Ратновском и Любешовском районах Волынской области.

Кроме того, руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов получил поручение глав региональных СБУ в этих областях. Также под горячую руку президента попали начальник житомирской полиции и руководитель житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По мнению президента, все эти люди либо являются участниками коррупционной схемы по незаконной добыче янтаря, либо «не полезны государству», поскольку за время своей работы не смогли прикрыть эти схемы. При этом разбираться, кто из уволенных относится к первой группе, а кто — ко второй, власти будут потом.

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Присутствовавший также на заседании замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, в свою очередь отметил, что в трех областях, где президент устроил увольнения «правоохранительные органы работали заодно, в том числе с бандитами». «Морды, Пираты (прозвища криминальных авторитетов, которые, по данным СМИ, контролируют этот теневой сектор экономики, — прим. «Ленты.ру») — они же хорошо известны, можно в интернет зайти и почитать. А мы можем притворяться, что не замечаем этого, не знаем, с кем они связаны», — сказал Гончарук.

По его словам, ситуация с янтарем наглядно демонстрирует, почему Украина является бедной страной. Будучи вторым в мире по залежам этого камня государством, Украина могла бы зарабатывать на его добыче миллиарды долларов, считает сотрудник офиса президента. «А что вместо этого? Варварскими методами, помпами вынимаем из земли 20 процентов камня, 80 остается. После этого все гоним на биржу, где оседает 70 процентов прибыли. В итоге имеем меньше 30 процентов прибыли менее чем от 20 процентов камня», — добавил Гончарук.

На северо-западе Украины в год нелегально добывают, по разным оценкам, от 120 до 300 тонн янтаря. В июле 2016-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что доходы от нелегальной добычи «слез моря» сопоставимы с бюджетом страны.

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