Зеленский уволил посла в США и еще десять дипломатов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, которые представляли Украину в 20 странах мира. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

Среди уволенных — посол Украины в США Валерий Чалый, который также представлял страну в островных государствах Тринидад и Тобаго и Антигуа и Барбуда. Чалый тесно связан с предшественником Зеленского на президентском посту Петром Порошенко — до назначения на дипломатический пост в июле 2015 года он возглавлял администрацию бывшего украинского президента.

Также указы затронули посла в Иордании Сергея Пасько; Юрия Дюдина, который представлял Украину в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили; посла при Ватикане Татьяну Ижевскую; посла в Туркмении Валентина Шевалева; представлявшего Украину во Вьетнаме и в Камбодже Алексея Шовкопляса; посла в Армении Петра Литвина; посла в Марокко Ярослава Коваля; посла на Кипре Бориса Гуменюка; представлявшего страну в Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне Валерия Александрука и посла в ЮАР Тараса Кузьмича.

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Об обновлении дипломатического корпуса Украины и планах Зеленского уволить 12 послов ранее сообщалось в Офисе президента. Также в ведомстве заявили, что параллельно с этим ведется работа «по подбору и оформлению новых послов».

27 июня Зеленский заявил, что узнает о «международных шагах» Украины из интернета, поскольку министр иностранных дел страны Павел Климкин не согласовал с ним ответ на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Глава МИД ответил, что имел полномочия отвечать на ноту без согласования с президентом. Позже Зеленский просил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

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