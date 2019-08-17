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Пойманный с пачками долларов украинский замминистра оказался борцом с коррупцией

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Юрий Грымчак

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак, обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, на самом деле боролся с коррупцией. Об этом на заседании суда в Чернигове по избранию чиновнику меры пресечения заявил личный помощник Грымчака Игорь Овдиенко, сообщает «Страна».

По словам Овдиенко и адвокатов Грымчака, замминистра испытывает проблемы со здоровьем. «После последней операции я понял, что нетрудоспособен и решил найти схему заработка», — пояснил сам чиновник. Его помощник отметил, что Грымчак почти ничего не знал об этой истории и практически не участвовал в ней.

Овдиенко, который не является сотрудником МинВОТ, но считается персональным помощником Грымчака, также проходит обвиняемым по этому делу.

Чиновника заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 12,5 миллиона гривен (33,1 миллиона рублей), сообщало РИА Новости 16 августа. Первое решение об аресте Грымчака было вынесено с ошибкой — в нем было указано отчество Михайлович вместо Николаевич. В новом решении это исправили, однако, по словам адвоката замминистра, в нем допущены новые ошибки, в частности, неверное написание ее фамилии. По мнению юриста, суд намеренно пошел на эти и другие процессуальные нарушения, чтобы отправить обвиняемого в СИЗО.

Грымчака и Овдиенко задержали 14 августа при получении 480 тысяч долларов — первой части суммы в 1,1 миллиона долларов, которую они, по данным Национального антикоррупционного бюро, требовали от некоего представителя юридического лица. Изъятые при задержании с поличным пачки долларов затем показала на видео Служба безопасности Украины. Как писал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, замминистра и его окружение хотели получить эти деньги за влияние на суды и чиновников Министерства культуры для принятия «нужных» решений. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства заявлял, что внутри страны ведется «война с коррупцией».

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