СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали подробности операции по задержанию заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака. Об этом сообщает УНИАН.

В СБУ рассказали, что операция длилась больше месяца. Она началась, когда Грымчаку и его помощнику Игорю Овидиенко передали первую часть взятки в размере 600 тысяч долларов.

Эти деньги фигуранты конвертировали в подконтрольных им валютных обменниках. СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».

О задержании Грымчака стало известно 14 августа. Вместе с Грымчаком задержали и его помощника. Их подозревают в требовании от представителя юридического лица взятки в общем размере 1,1 миллион долларов (27,7 миллиона гривен).

Отмечается, что подозреваемые были при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен).

Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года. С 2007 по 2012 год он был депутатом Верховной Рады.

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