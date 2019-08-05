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Из-за предложенной главе офиса Зеленского взятки открыли уголовное дело

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Андрей Богдан

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту предложения руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану взятки в размере 20 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, дело было открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»). Источник утверждает, что производство было открыто еще в четверг, 1 августа.

Ранее Богдан рассказал, что у него состоялась встреча с адвокатом одного из «смотрящих» Киева (непубличные и неформальные, часто полукриминальные кураторы отдельных сфер городской экономики — прим. «Ленты.ру»), который сообщил, что «на работе с бюджетом» Киевского городского совета они зарабатывают около 40 миллионов долларов в год. «Он попросил не двигать голову КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам», — заявил Богдан, пообещав передать эту информацию в правоохранительные органы.

Мэр Киева Виталий Кличко также потребовал расследования этого эпизода, попутно обвинив Богдана в распространении лживой информации. Именно киевский градоначальник обратился с соответствующим заявлением в НАБУ.

Вскоре после этого в СМИ стали появляться сообщения об увольнении главы офиса Зеленского. В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, анонимные источники сообщали, что увольнение связано с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями Богдана с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

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