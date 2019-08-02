Кличко поигрался в мемы

Мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обменялись мемами, высмеивающими друг друга. Об этом пишет УНИАН.
В ответ на вопрос журналистки украинского сайта «theБабель» о том, как он относится к шуткам Богдана о себе, мэр прислал мем. На фото он сидит с бывшим мэром Нью-Йорка и адвокатом президента США Дональдом Трампом Рудольфом Джулиани и пожимает ему руку. Джулиани говорит: «Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта».
Эта фраза — отсылка к высказыванию Зеленского, который во время рабочего совещания в Борисполе в минувшем июле вступил в перепалку с секретарем местного горсовета Ярославом Годунком и сказал: «Сейчас и.о. главы Службы безопасности Ивану Баканову позвоню насчет этого черта».
Днем ранее Богдан разместил мем о Кличко у себя в Facebook. На картинке было фото мэра Киева, которое было подписано: «*****, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?»
30 июля Богдан рассказал, что к нему якобы приходил представитель «смотрящих» (непубличные и неформальные, часто полукриминальные кураторы отдельных сфер городской экономики — прим. «Ленты.ру») и предложил разделить незаконно полученные бюджетные деньги Киева за сохранение Кличко на посту главы КГГА (Киевской городской государственной администрации). Такие обвинения в свой адрес Кличко назвал сплетнями.
В пятницу, 2 августа, Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке.