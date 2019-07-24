Мэрия Киева прокомментировала планы увольнения Кличко

Команда мэра Киева Виталия Кличко не удивлена инициативой президента Украины Владимира Зеленского уволить его с поста руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА), однако никаких официальных уведомлений не получала. Об этом в среду, 24 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы не получали никаких официальных документов: писем, уведомлений. Все, что видели — скриншот письма [главы президентского офиса Андрея] Богдана в интернет-СМИ, — заявила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева. — В принципе, ничего неожиданного. Они заявляли о подобных намерениях».

Ранее в правительстве Украины сообщили, что получили официальное обращение Зеленского с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко. Решение о новом руководителе КГГА пока не принято.

23 июля Кличко вызвали на допрос по делу о земельных махинациях.

О планах Зеленского уволить Кличко стало известно 18 июля. Его место могут занять гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко или бизнесмен Андрей Холодов.

Кличко выиграл выборы мэра Киева 25 мая 2014 года. Через месяц тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

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