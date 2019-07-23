Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По информации портала, Кличко вручили повестку по делу о земельных махинациях, возбужденному по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова. Допрос назначен на ближайшую пятницу, 26 июля.

Расследование о возможных земельных махинациях Виталия Кличко началось 17 июля. Речь идет о сделке с компанией «Роялти Тетрабуд», которая получила 0,14 гектара земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома.

На следующий день, 18 июля, ГБР начало досудебное расследование по второму заявлению о земельных махинациях. Заявление было подано по факту действий Кличко при заключении договора аренды на улице Ямской с ООО «Техмонтажплюс».

Ранее в июле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника. Сейчас в команде главы государства есть два человека, которые готовы заменить Кличко на этой должности: генеральный директор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.

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