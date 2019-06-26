Кличко пообещал бороться за проспект Бандеры

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал подать апелляцию на решение суда, отменившего переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Реванша не будет!» — заявил Кличко.

Мэр украинской столицы также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании проспектов. Они будут приняты на следующем заседании городского парламента.

Киевский городской совет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. Год спустя депутаты приняли решение переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Ранее 26 июня стало известно, что Киевский Окружной административный суд отменил эти решения Киевсовета.

Проспект Шухевича (Ватутина) продолжает проспект Бандеры (Московский) на левом берегу Киева, их соединяет Московский мост. В феврале 2018 года мост также переименовали, теперь он носит название Северный.

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Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Роман Шухевич также был одним из руководителей ОУН.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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