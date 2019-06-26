Киевский суд отказался называть Московский проспект в честь Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в Twitter.
Также суд отменил решение о названии проспекта Ватутина в честь Романа Шухевича. Вятрович заявил, что намерен оспорить вердикт.
Киевский городской совет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. Год спустя депутаты приняли решение переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.
Проспект Шухевича (Ватутина) продолжает проспект Бандеры (Московский) на левом берегу Киева, их соединяет Московский мост. В феврале 2018 года мост также переименовали, теперь он носит название Северный.
Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Роман Шухевич также был одним из руководителей ОУН.
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.