На Украине переименуют две области

Директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович в интервью «Обозревателю» анонсировал переименование двух областей страны.

Вятрович напомнил, что правительство Украины уже «декоммунизировало» около тысячи населенных пунктов, переименовав их. В ближайшем будущем новые названия появятся еще у девяти населенных пунктов.

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«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — заметил он. Он не назвал регионы, отметив, что для переименования нужно внести в конституцию соответствующие изменения. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.

В Верховную Раду Украины 27 апреля внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Его соавтор Андрей Тетерук сообщал «Интерфаксу», что инициировали законопроект более 150 народных депутатов.

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