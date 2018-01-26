Желание реже вспоминать голодомор толкнуло украинцев на переименование регионов

Петиция с просьбой о переименовании Днепропетровской области появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины в среду, 24 января. Авторами документа выступила правозащитная группа «СИЧ».

Активисты предлагают вернуть региону историческое название — Сичеславская. По их словам, Днепропетровская область «содержит упоминание о Григории Петровском — одном из организаторов голодомора и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине».

«В соответствии с нормами закона Украины „Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“, название области должно быть изменено», — говорится в документе.

Также авторы петиции утверждают, что топоним Сичеслав давно закрепился у активной части граждан. Кроме того, в новом названии «актуализируется» казацкая история региона.

В 1783 году на территории нынешней Днепропетровской области Екатериной II было образовано Екатеринославское наместничество. До этого земли принадлежали Речи Посполитой, и вошли в состав Российской империи по русско-турецкому мирному договору в 1774 году. Нынешнее название регион получил в 1932-м в результате административно-территориальной реформы.

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