Логотипом Днепропетровска выбрали напомнившую соцсетям пенис картинку

На Украине завершилось онлайн-голосование за лучшую концептуальную идею бренда города Днепропетровск (переименован Верховной Радой в Днепр) и его логотипа. Об этом сообщает сайт Агентства развития Днепра, которое организовало конкурс.

Вариант Евгении Олейник, напоминающий, по ее версии, ракету, набрал наибольшее количество голосов — 895. В финал также прошла картинка с щитом и волной от Сергея Белого (его поддержали 879 человек) и логотип Никиты Агеенко (527) — слово «Dnipro», в котором последнюю букву заменяет сердце.

По словам Олейник, которые приводит «Сегодня.ua», «в основе логотипа лежит знак "место расположения", символизирующий, что город — важная и неотъемлемая часть Украины». Кроме того, отметила она, «форма знака напоминает рельеф холмов, на которых лежит Днепр, а также очертания скифских баб, что подчеркивает сакральную связь жителей современного мегаполиса с историей наших предков».

Олейник добавила, что также знак похож на ракету, «а это сразу дает понять, что город тесно связан с космическими технологиями» (город был одним из ключевых центров оборонной и космической промышленности Советского Союза — прим. «Ленты.ру»).

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Пользователи сети, со свой стороны, сравнили картинку с пенисом. «Ракету, которая, по замыслу автора, должна была обыгрывать космическую тематику, постоянно сравнивали с мужским половым органом, а также шутили, что новый бренд призван как можно ярче показать взаимоотношения мэра города Бориса Филатова с жителями Днепра», — пишет украинское издание «Вести».

Голосование длилось с 20 по 30 июля. В июне провели первый этап конкурса, в рамках которого желающие могли представить свои варианты будущего символа города. «Целью этого начинания является создание и определение концептуальной идеи и логотипа города Днепра, которые будут направлены на формирование корпоративной культуры города, его положительного имиджа в Украине и за рубежом», — поясняли в Агентстве развития Днепра. За три недели организаторам пристали около полусотни предложений, из которых отобрали троих.