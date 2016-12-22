Украинский город отказался от логотипа с «лаптями»

Власти города Сумы на северо-востоке Украины отказались от нового логотипа населенного пункта после массовых жалоб местных жителей. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает интернет-издание «Страна.ua».

На логотипе изображены три стилизованные под лепестки цветка сумки, которые фигурируют в легенде о создании города. Однако местным жителям эти элементы изображения не понравились, люди начали сравнивать их с лаптями и комнатными тапочками.

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В итоге была создана онлайн-петиция за отмену логотипа, которая быстро набрала нужное для рассмотрения администрацией населенного пункта число голосов. Большинство муниципальных депутатов высказались за отказ от нового символа.

При этом секретарь горсовета Андрей Баранов предложил не отменять результаты творческого конкурса, в ходе которого был выбран логотип. По его словам, это будет означать, что автору изображения не выплатят обещанную награду в 15 тысяч гривен.

В понедельник стало известно, что у Крыма появился свой туристический логотип — надпись «Я. Крым точка притяжения».

