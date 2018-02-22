Киевлян лишили Московского моста

Киевский городской совет в четверг, 22 февраля, принял решение о переименовании Московского моста в городе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

За переименование сооружения в Северный проголосовали 82 депутата при необходимом минимуме в 61. Всего в состав Киевского горсовета входит 120 депутатов.

Открытый в 1976 году мост через Днепр находится на севере Киева и соединяет проспект Степана Бандеры (бывший Московский проспект) и проспект генерала Ватутина (в июне 2017 года Киевский городской совет принял решение переименовать его в проспект Романа Шухевича, однако Окружной административный суд города приостановил переименование). Название «Северный» являлось для моста проектным.

Дискуссии о переименовании Московского моста велись несколько лет. В 2015-м мост было предложено назвать именем главного инженера проекта Георгия Фукса. В том же году сооружение предлагали назвать именем застреленного российского политика Бориса Немцова.

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