Украинский город захотели переименовать из-за «агента Путина»

Вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий включен в повестку дня заседания Верховной рады Украины. Об этом у себя в Facebook рассказал народный депутат Игорь Попов.

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По его словам, из названия города хотят исключить вторую часть — упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение русских земель — Московского царства и Малороссии. «Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», — написал депутат.

Попов считает, что упоминание Хмельницкого исключат и из других топонимов.

В начале мая директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Вятрович напомнил, что правительство Украины уже «декоммунизировало» около тысячи населенных пунктов, переименовав их.

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