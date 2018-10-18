Киевскую улицу Жукова переименовали в честь Кубанской Украины

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании улицы Маршала Жукова в Деснянском районе украинской столицы в улицу Кубанской Украины. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает пресс-служба горсовета.

«Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани», — говорится в сообщении.

«Укринформ» указывает, что решение поддержали 67 депутатов Киевсовета.

Улица возникла в середине 1960-х годов и первоначально называлась Полиграфической, поскольку на ней находился НИИ полиграфической промышленности. Имя маршала Советского Союза Георгия Жукова улица получила в 1974 году.

Кубанская Украина (более известна под названием Кубанская народная республика) — государственное образование казаков на Кубани, возникшее в годы Гражданской войны в России и просуществовавшее с 1918 по 1920 год. В конституции республики указывалось, что в состав образования входят территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего войска. Весной 1920 года после занятия Красной армией северо-западного Кавказа республика была упразднена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!