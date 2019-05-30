В Киеве потеряли сотню туй Кличко

Из киевского сквера возле памятника Магдебургскому праву исчезло около ста туй, посаженных три года назад мэром города Виталием Кличко. Об этом бизнесмен Александр Кардаков, подаривший деревья Киеву, сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Поиски туй продолжаются! Неофициально: их выкопали, чтобы не поливать. Куда дели — непонятно. Возможно, отвезли кому-то на дачу. Только растения там уже вряд ли приживутся: летом туи никто не пересаживает», — написал он.

Кардаков также предложил Кличко найти похитителей и заставить их купить новые туи за свой счет.

В беседе с изданием «Страна.ua», глава коммунального предприятия Управления зелеными насаждениями Подольского района Киева Ольга Манько заявила, что деревья были выкопаны для реанимации. При этом дату возвращения насаждений она не назвала.

25 мая Виталий Кличко торжественно открыл новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве, однако спустя сутки обнаружилось, что стеклянная часть объекта треснула. Во время замены поврежденного участка на глазах у прохожих лопнуло еще одно стекло.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



