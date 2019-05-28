Кличко открыл новый мост в Киеве со второго раза

В Киеве починили стеклянный пешеходно-велосипедный мост, детали которого начали трескаться спустя сутки после его открытия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

«Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов», — приводится сообщение градоначальника.

Кличко выразил надежду, что полиция установит личности граждан, сломавших туристический объект.

Открытие моста состоялось 25 мая, его приурочили ко Дню города. В ходе церемонии открытия мэр города Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав прочность стеклянной части сооружения.

Однако уже 26 мая обнаружилось, что одно из установленных стекол треснуло. Отмечалось, что оно было повреждено после того, как на нем скакала группа неизвестных. Позднее на глазах у прохожих на мосту треснуло еще одно стекло. В связи с этим мост был закрыт на ремонт.

Градоначальник обвинил в произошедшем вандалов и обратился в полицию. «Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии — это криминал», — возмутился он.

Строительство объекта вместе со всеми дополнительными тратами обошлось бюджету примерно в 400 миллионов гривен (более 977 миллионов рублей).

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