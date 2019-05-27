На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло. Видеозапись случившегося опубликована в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook.

«Только что при замене разбитого стекла еще одно стекло утомилось. Ну, как такое возможно?» — возмутился один из прохожих.

Автор видео предположила, что причиной повреждения очередного стекла стало несоблюдение правил его установки.

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве открылся 25 мая. В ходе церемонии открытия мэр города Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав прочность стеклянной части сооружения. Однако уже 26 мая обнаружилось, что одно из установленных стекол треснуло. Градоначальник обвинил в произошедшем вандалов и обратился в полицию. После этого поврежденную часть моста заменили.

Открытие моста приурочили ко Дню города. Строительство объекта вместе со всеми дополнительными тратами обошлось бюджету примерно в 400 миллионов гривен (более 977 миллионов рублей).

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