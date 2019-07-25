Кличко отреагировал на требование Зеленского его уволить

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что готов объявить досрочные выборы мэра Киева. Запись эфира доступна на YouTube.

«Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас, что господин Ткаченко или еще кто-то — много фамилий сейчас, — если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте, идем на выборы», — сказал Кличко.

Также политик подчеркнул, что только киевляне могут решать судьбу руководства города. «Только путем волеизъявления людей — я говорю о самоуправлении: так работают во всем цивилизованном мире», — добавил он.

23 июля Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях, возбужденному по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.

Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны уволить Кличко с поста главы КГГА. О планах Зеленского сменить руководство городской администрации стало известно 18 июля. Место Кличко могут занять гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко или бизнесмен Андрей Холодов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!