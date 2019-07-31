Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Видео политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить», — заявил Кличко. Также он назвал сплетнями заявления Богдана о взятках.

Кличко добавил, что ему «не нужны должности». По словам главы украинской столицы, он ведет борьбу за Киев, за жителей этого города и за страну.

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Ранее Богдан заявил, что мэр Киева потерял контроль над городом. Он отметил, что пришел к этому выводу по итогу неоднократных встреч с Кличко. На них он просил главу Киева отказаться от института «смотрящих» (непубличные и неформальные, часто полукриминальные кураторы отдельных сфер городской экономики — прим. «Ленты.ру») в столице, однако, Кличко отказался это сделать, признав, что без них он не имеет контроля над Киевским городским советом.

24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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