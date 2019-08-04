Кличко покинул Украину

Мэр Киева Виталий Кличко вылетел из страны. Об этом пишет на своей странице в Facebook украинская журналистка Ирина Каспарова.

Пост, в котором она выложила фотографию вместе с киевским градоначальником на борту самолета, появился в сети утром, 4 августа. «С чемпионом мира по боксу на борту. Хорошее начало отпуска», — говорится в записи. На опубликованном снимке видно, что Кличко одет неофициально — в бейсболку и белую майку.

На момент публикации заметки пост Каспаровой был удален.

Как отмечает издание «Украина.ру», опираясь на информацию онлайн-табло киевских аэропортов и время публикации Каспаровой, можно предположить, что Кличко мог лететь в Анталию (Турция) или Таллин (Эстония). Однако официальной информации о местонахождении киевского мэра нет.

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В конце июля стало известно о конфликте между офисом президента страны Владимира Зеленского и мэром Киева Кличко. Глава администрации Андрей Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал его лживым непрофессионалом.

Это произошло после того, как в СМИ заговорили о планах Зеленского уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), а после — разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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