Кличко забыли предупредить о походе против «зеленой чумы»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не проводил переговоров с мэром Киева Виталием Кличко по поводу «совместного похода» против президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал градоначальник в интервью «РБК-Украина».

«Я узнал это из социальных сетей, я не знаю, о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему», — сказал Кличко.

Он также заявил, что политическую борьбу на Украине развязывает именно команда нового президента, и эта «позиция не очень мудра и не государственная». Кличко указал, что перед страной стоят сложные внутренние и внешние вызовы, однако политики сейчас борются не с ними, а друг с другом. «На самом деле, такой борьбе аплодируют наши "доброжелатели" в соседней стране», — подчеркнул мэр Киева (речь идет о России — прим. «Ленты.ру»).

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1 августа Ляшко заявил, что предложил Кличко остановить наступление «зеленой чумы», то есть сторонников Зеленского, на институт самоуправления Киева и Украину. «Виталий показал большой палец», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно о планах Зеленского уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Кроме того, мэр Киева проходит свидетелем по уголовному делу о земельных махинациях. 1 августа он пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) после повторного вызова.

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