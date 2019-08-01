Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко решил объединиться с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" (имеются ввиду сторонники президента Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал большой палец», — сообщил Ляшко.

Ляшко призвал лидеров остальных политических сил также объединяться для противостояния Зеленскому.

Ранее стало известно о планах Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), а затем разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.

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