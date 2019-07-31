Кличко встретился с адвокатом Трампа

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам киевского градоначальника, инициатором встречи стал сам Джулиани, который и пригласил Кличко в Нью-Йорк. Он отметил, что в ходе встречи стороны обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США. «И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления», — добавил он.

Кличко поблагодарил «друзей Украины» за помощь и поддержку его стране, а также заявил, что договорился с Джулиани провести следующую встречу в Киеве.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

Рудольф Джулиани был мэром Нью-Йорка в 1994 – 2001 годах. В мае он высказывал намерение приехать в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, однако позже отменил эту поездку, чтобы не встречаться с «врагами американского президента».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!