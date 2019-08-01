Раскрыты детали допроса Кличко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко как свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам представителя ведомства Анжелики Ивановой, допрос по повторному вызову состоялся днем ранее. Расследование ГБР связано с заключением договора на аренду земельного участка для строительства жилого дома в Киеве. Официально подозрения по делу не были объявлены.

Дело о земельных махинациях было возбуждено по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова, по инициативе которого ГБР регулярно открывает уголовные производства против экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

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Ранее 31 июля стало известно, что Кличко в США встречался с адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. По словам самого мэра Киева, они обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США, а также вопросы местного самоуправления.

24 июля в кабинете министров Украины сообщилнеи, что президент Владимир Зеленский потребовал отставки Кличко.

Согласно закону «О столице», глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного в ходе кампании мэра.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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