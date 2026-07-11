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10:56, 11 июля 2026Россия

Под Москвой вспыхнул крупный пожар

Пожар произошел в складском здании в Раменском
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Крупный пожар разгорелся в поселке Родники в Раменском городском округе Подмосковья утром в субботу, 11 июля. На данный момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания в складском здании, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

«Пожар в складском здании в Раменском городском округе в поселке Родники на улице Трудовая. Все силы и средства направлены и производят тушение», — сообщили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал «112», под Москвой горит производственный склад площадью три тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля в столичной многоэтажке на Криворожской улице произошел пожар со взрывом.

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