Под Москвой вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар разгорелся в поселке Родники в Раменском городском округе Подмосковья утром в субботу, 11 июля. На данный момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания в складском здании, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
«Пожар в складском здании в Раменском городском округе в поселке Родники на улице Трудовая. Все силы и средства направлены и производят тушение», — сообщили в ведомстве.
Как пишет Telegram-канал «112», под Москвой горит производственный склад площадью три тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля в столичной многоэтажке на Криворожской улице произошел пожар со взрывом.