Под Москвой вспыхнул крупный пожар

Пожар произошел в складском здании в Раменском

Крупный пожар разгорелся в поселке Родники в Раменском городском округе Подмосковья утром в субботу, 11 июля. На данный момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания в складском здании, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

«Пожар в складском здании в Раменском городском округе в поселке Родники на улице Трудовая. Все силы и средства направлены и производят тушение», — сообщили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал «112», под Москвой горит производственный склад площадью три тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля в столичной многоэтажке на Криворожской улице произошел пожар со взрывом.