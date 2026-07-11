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10:52, 11 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о причине неосведомленности украинских военных о потере Константиновки

Командир батальона ВС РФ заявил о скрытии ВСУ от своих военных потери Константиновки
Дмитрий Воронин

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Неосведомленность оставшихся групп украинских военнослужащих в Константиновке связана с тем, что командование ВСУ скрывало от них информацию о потере города. Причину назвал командир 3-го мотострелкового батальона, 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон, которого цитирует ТАСС.

«Им специально даже рации прошивают, чтобы они в эфире не слышали у кого по обстановке что происходит. Они бывают одни и те же группы, в одно и то же здание заводят, мы уже в курсе, наблюдаем, и там просто их и уничтожаем в этом же здании. Так как они не владеют обстановкой, они просто видят первое попавшееся укрытие, туда и забегают», — объяснил российский военный.

Ранее другой командир из 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу рассказал, что украинские военнослужащие оказались сильно деморализованы после потери контроля над Константиновкой.

На прошлой неделе в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль ВС России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой народной республики.

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