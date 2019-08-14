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Украинского замминистра задержали при получении взятки

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Юрий Грымчак

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Вместе с Грымчаком задержали и его помощника. Их подозревают в требовании от представителя юридического лица взятки в общем размере 1,1 миллион долларов (27,7 миллиона гривен).

Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен).

Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года. Был народным депутатом Украины с 2007 по 2012 год.

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