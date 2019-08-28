В Белоруссии отказались комментировать визит советника Трампа

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отказался обсуждать готовящийся визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в республику. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поездке Болтона в Белоруссию, Макей ответил: «Без комментариев». При этом он допустил, что сможет что-то сказать, «как только появится [помощник президента США]». В ответ на вопрос, появится ли Болтон в столице республики, глава МИД сказал: «Может быть, да».

В феврале Reuters сообщило о подготовке встречи Болтона с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечалось, что встреча состоится не ранее четверга, 29 августа. При этом точная дата и формат переговоров на тот момент не были определены.

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Советник американского лидера Дональда Трампа станет самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим страну с начала века. Кроме того, согласно информации Foreign Policy, в следующем месяце в республику приедет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Планируется, что стороны обсудят расширение американского дипломатического присутствия в Белоруссии, в том числе возможный обмен послами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовящийся визит Болтона в Белоруссию, отметил, что происходящее является «внутренним делом» страны. По поводу сообщений СМИ о том, что в ходе визита может обсуждаться возможность закупки американской нефти вместо российской, Песков отметил, что «это вопрос экономической целесообразности». «Говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится. Речь не идет о полноформатных официальных контактах. Это визит на рабочем уровне», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

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