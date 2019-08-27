США пригрозили Украине за контакты с Китаем

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что прилетел на Украину для разговора с ее руководством по поводу негативных последствий сотрудничества с Китаем. Об этом во вторник, 27 августа, передает «Европейская правда».

Он отказался подтвердить или опровергнуть, что попытается убедить Киев не продавать китайским компаниям завод авиадвигателей «Мотор Сич». По словам Болтона, «речь идет о ряде транзакций», поэтому концентрироваться на одной не стоит.

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Тем не менее он напомнил, что на Украине, как и в США, существует система одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, чтобы те не попали к противнику или потенциальному противнику. Представитель Белого дома указал на то, что Пекин пытается проникнуть в экономику стран по всему миру с помощью собственных инвестиций. «Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции», — подчеркнул он.

Какие последствия будет нести отказ Киева прислушаться к совету со стороны США, Болтон не уточнил. При этом он отметил, что о наказании речи не идет, однако контракты могут нанести вред Украине. Кроме того, чиновник предупредил о коррупционной составляющей сделок с китайцами, которые не боятся давать взятки, чтобы получить нужное решение.

Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже купили более 50 процентов акций «Мотор Сич», но сделку еще должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. Решение по соответствующей заявке, поданной 7 июня, ожидалось 22 июля, но до сих пор не готово.

Ранее о цели визита Болтона рассказало издание The Wall Street Journal. По данным журналистов, американское посольство готовит его встречу с руководством «Мотор Сич».

После первых сообщений о контактах с китайцами, что произошло год назад, на предприятии оправдывались тем, что вынуждены искать альтернативные рынки сбыта продукции после разрыва отношений с Россией. США, в свою очередь, уверены, что Китай с помощью покупки украинского завода получит значимые оборонные технологии.

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