Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times.

Издание, ссылаясь на записку о реорганизации компаний Skyrizon и Beijing Xinwei Technology, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей, отмечает, что заявка на покупку акций «Мотор Сич» в компетентные органы Украины подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Соответствующее решение Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля.

В случае одобрения инициативы Skyrizon может стать владельцем более 50 процентов акций «Мотор Сич». Издание напоминает, что предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона.

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Согласно Global Times, в Китае имеется 13 типов и более 1 200 единиц авиационных двигателей, изготовленных «Мотор Сич». Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

В мае 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

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