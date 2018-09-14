Россия окончательно перестала зависеть от двигателей Украины

Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов, передает ТАСС заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, мы еще испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолетов от компании "Мотор Сич" и турбинные установки, редукторы для кораблей классов "корвет" и "фрегат"», — сказал чиновник.

По словам Борисова, предприятие «Сатурн», завод Климова и «Объединенная двигателестроительная корпорация» полностью решили эти проблемы. «Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — уточнил вице-премьер.

Чиновник добавил, что Россия не зависит от поставок украинской электроники. «Особого труда в замещении этой номенклатуры, хотя она и очень широкая, не было у российской промышленности», — сообщил Борисов.

Кроме того, вице-премьер заявил, что Россия заместила французские тепловизоры для бронетехники отечественными, а также добилась преодоления прямой зависимости от поставок зарубежной электронной компонентной базы для ракетно-космической отрасли и ядерной энергетики.

«Но я не исключаю, что в дальнейшем мы будем закупать отдельные комплектующие в различных странах. Мир многополярный, свет клином не сошелся на странах Европы и Америки. Существуют очень хорошие предложения стран юго-восточного региона, в первую очередь Китая, Малайзии, Тайваня, где сегодня сосредоточены основные высокотехнологичные производства», — сообщил Борисов.

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В сентябре стало известно, что компания-поставщик судового оборудования МПС («Морские пропульсивные системы») рассматривает возможность оснащения малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт») китайскими дизелями.

В том же месяце пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460, построенный судостроительной фирмой «Алмаз» для ФСБ России, должен получить замену дизеля CHD622V20CR, произведенного в Китае, из-за возникших неисправностей.

В июле глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что вертолет нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) получит двигатели украинского производителя «Мотор Сич», поскольку головным разработчиком в проекте выступает китайская сторона. Тогда менеджер отметил, что «в больших вертолетах самое сложное даже не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция», за которую отвечает Россия.

В мае 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

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