Россия задействует секретное оружие на маневрах «Восток-2018»

Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Силок-01» и «Житель» используют на масштабных маневрах «Восток-2018», сообщает Минобороны России.

Военное ведомство отмечает, что «соответствующие расчеты будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения войск для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие объекты».

Материалы по теме Подводная охота Россия потеряла ядерную ракету, ее нашли в Америке. Что произошло на самом деле?

«Силок» предназначен для автоматического обнаружения беспилотников на любой высоте, определения их координат и электронного подавления на различных диапазонах радиочастот. Станция постановки помех «Житель» способна заблокировать каналы связи беспилотников в радиусе 50 километров. Аппаратура автоматически находит источник сигнала, подбирает для него оптимальную помеху и блокирует передачу данных, а также команды управления дроном. Данные комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году. Оружие использовалось в Сирии.

Маневры войск «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в учениях задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Маневры «Восток-2018» являются крупнейшими с момента распада СССР военными учениями на территории России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!