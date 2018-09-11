«МиГ» создаст ударный малозаметный «Скат»

Корпорация «МиГ» возобновила работы над ударным БПЛА (беспилотным летательным аппаратом) «Скат», в конструкции которого планируется применить стелс-технологии, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Опытный образец этого реактивного БПЛА планируется создать в ближайшие несколько лет», — сказал собеседник. Источник добавил, что Минобороны России заинтересовалось этим аппаратом.
В «МиГ» агентству заявили, что работы по созданию беспилотников различного типажа и размерности ведут последние несколько лет, однако не подтвердили информацию, касающуюся конкретных разработок, сославшись на закрытость данных.
Разработка БПЛА «Скат», согласно данным из открытых источников, началась в 2005 году. Макет беспилотника был продемонстрирован в августе 2007 года на авиасалоне МАКС. В 2012-м работы по аппарату были приостановлены из-за отсутствия интереса со стороны военных.
Представленный ранее макет «Ската» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Заявляемая максимальная взлетная масса аппарата — 10 тонн, скорость — 850 километров в час, дальность полета — четыре тысячи километров. БПЛА понесет вооружение во внутрифюзеляжном отсеке.