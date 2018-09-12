В Малайзии рассказали о проблемах с Су-30МКМ

Техническое обслуживание купленных у США самолетов гораздо проще, чем аналогичное сотрудничество с Россией, сообщил FMT News высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией в Королевских военно-воздушных силах Малайзии.

Как отметил собеседник, взаимодействие производителя и заказчика затруднено бюрократическими проволочками. «Проблема с российскими самолетами [Су-30МКМ и МиГ-29Н] — это российский способ ведения бизнеса», — сказал источник.

«Они должны поддерживать нас в течение некоторого времени после того, как мы приобрели самолеты, но они [при заключении сделки] не раскрывают всего [всех деталей]. В разгар закупок мы не были проинформированы о необходимости проведения спустя 10 лет определенных видов работ по техническому обслуживанию, которые способны выполнить только они [российская сторона]», — заявил чиновник.

Собеседник отметил, что система обслуживания и закупок в США отличается простотой и планомерностью. «В конечном итоге это означает, что все, что было куплено в Америке, как и последующее обслуживание, было очень надежным», — сказал источник.

По его мнению, покупка техники у России, а не у США и ЕС, связана с вопросами коррупции. «Проблема с приобретением военной продукции заключается в том, что малайзийские официальные лица не любят покупать у США или Великобритании, поскольку с ними все находится "поверх стола". Национальная безопасность часто используется как предлог для коррупции», — пояснил он.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

В июле малайзийский министр обороны Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся у королевских ВВС, способны подняться в небо, тогда как остальные находятся в ремонте. Потребность в истребителях предлагалось закрыть приобретением подержанных F/A-18C/D Hornet.

В 2007-2009 годы Малайзия получила 18 тяжелых истребителей Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малазийский), представляющих собой развитие серийного Су-30МКИ, стоящего на вооружении ВВС Индии. Частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. От Су-30МКИ вариант Су-30МКМ отличается составом бортового оборудования. Истребитель для Малайзии получил, в частности, индикатор на лобовом стекле, инфракрасную систему переднего обзора и контейнер лазерного подсвета европейской компании Thales.

В 1994 году королевские ВВС разделили заказ новых истребителей между Россией и США. Законтрактовав восемь американских F-18D Hornet, малайзийцы приобрели 18 российских МиГ-29Н (включая два учебно-тренировочных МиГ-29НУБ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!