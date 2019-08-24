Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Савченко увидела начало украинизации России
Умер актер Карло Делле Пьяне
Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле
Бывший советник Трампа усомнился в психическом здоровье президента 
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Северная Корея седьмой раз за месяц запустила ракеты в Японское море
В США умер первый вейпер
Трамп еще больнее ударил по Китаю
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Новости партнеров

США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»

Перейти в «Мою Ленту»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателестроительного завода «Мотор Сич». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, сейчас готовится встреча в Киеве Болтона с руководством предприятия. «Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай», — рассказал источник газеты в Белом доме.

Он пояснил, что попытка помешать сделке является частью стратегии национальной безопасности. «Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — резюмировал он.

В июле стало известно, что Skyrizon возобновила попытки приобретения «Мотор Сич». По информации Global Times, предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона. К Китае имеется 13 типов и более 1 200 единиц авиационных двигателей, изготовленных «Мотор Сич». Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В мае 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
U.S. Aims to Block Chinese Acquisition of Ukrainian Aerospace Company
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0322 августа
Петр Порошенко

Труба зовет

Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
06:54Сегодня

Савченко увидела начало украинизации России

22:4823 августа

Лукашенко представят программу интеграции с Россией

21:0623 августа

Названы имена будущих украинских министров

Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
19:5923 августа

На Украине открыли первый мемориал Небесной сотни

19:0223 августа

Латвийский министр выступил против самодостаточности русского языка

17:3323 августа

Лукашенко рассказал о своей настойчивости в развитии отношений с Грузией

Бывший СССР00:0117 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
16:4423 августа

Раскрыта суть иска главы офиса Зеленского к украинским журналистам

16:1923 августа

Украинский «Штирлиц» заметил вывоз танков из Луганска

15:2923 августа

Первый президент Украины заявил о симптомах завершения войны в Донбассе

Россия
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
«Музей твой на один день»
 
В ДТП в российском городе пострадали 24 человека
Все материалы
Мир
Бывший советник Трампа усомнился в психическом здоровье президента 
«Там можно найти пришельцев»
 
Северная Корея седьмой раз за месяц запустила ракеты в Японское море
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
США решили вернуться в Гренландию
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
В США умер первый вейпер
Все материалы
Бывший СССР
Савченко увидела начало украинизации России
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Названы имена будущих украинских министров
Все материалы
Экономика
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Трамп еще больнее ударил по Китаю
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Американские компании призвали уйти из Китая
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Tesla созналась в халатности
Все материалы
Силовые структуры
Российский депутат объяснил убийство жены
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двух полицейских арестовали за изнасилование задержанной девушки
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве доставщик пиццы устроил гонки с восемью экипажами ДПС
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Майор полиции отправил в кому российского подростка
Все материалы
Наука и техника
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Найден способ предотвратить неизлечимую стадию рака
Все материалы
Спорт
Самый дорогой игрок в истории клуба помог новичку АПЛ одержать первую победу
Евгений КузнецовХоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
Нападающий сборной России попал на видео с белым порошком
Сборную Китая усилят иностранцами ради чемпионата мира-2022
В ожидании перестрелки
На что поставить деньги в третьем туре АПЛ
«Манчестер Сити» поддержал ЛГБТ новой формой
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Тренера сборной России по волейболу наказали за расистский жест
Все материалы
Культура
Умер актер Карло Делле Пьяне
Выставка «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
Партнерский материал
Всем на зависть
Эти картины стоят миллионы. Они должны были принадлежать французам, но достались русским
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
«Свобода, равенство и братство — но не для всех»
Режиссер «Малышки зомби» о Франции, Гаити и рифме между рабством и вуду
Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...»
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
Никита Михалков сломал ногу
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина лизнул чужое мороженое и был объявлен в розыск
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Телешоу о поиске бывших любовников назвали кошмаром за преследования людей
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Живот 46-летней бывшей супермодели взволновал поклонников
Все материалы
Путешествия
12-летний ребенок утонул в детском лагере
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Москвичей научат «счастью по-фински»
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Пара купила билеты через соцсеть и лишилась перелетов на всю жизнь
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Найден способ превратить места экономкласса в кровати
Все материалы
Из жизни
Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Мать 21 ребенка рассказала о «безумном летнем отдыхе»
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Миллионер потребовал у бывшей любовницы вернуть подаренные богатства
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Храбрец справился с трехметровой змеей голыми руками
Все материалы
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Первый электрический Porsche получил пять экранов в салоне
Все материалы
Дом
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Москвичи потянулись прочь из города
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
На Дальнем Востоке нашли рекордно большую квартиру
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Россиянка втихую возвела несколько многоэтажек и заработала 100 миллионов рублей
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы