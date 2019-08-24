США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателестроительного завода «Мотор Сич». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, сейчас готовится встреча в Киеве Болтона с руководством предприятия. «Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай», — рассказал источник газеты в Белом доме.

Он пояснил, что попытка помешать сделке является частью стратегии национальной безопасности. «Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — резюмировал он.

В июле стало известно, что Skyrizon возобновила попытки приобретения «Мотор Сич». По информации Global Times, предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона. К Китае имеется 13 типов и более 1 200 единиц авиационных двигателей, изготовленных «Мотор Сич». Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В мае 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.