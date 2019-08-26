Украина продала свой завод китайцам и возмутила США

Владельцами более 50 процентов акций украинского предприятия «Мотор Сич», выпускающего авиационные двигатели, стали китайские компании Skyrizon и Xinwei Group. Тем не менее сделку еще должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. Об этом телеканалу «Громадське» рассказал директор по связям с общественностью компании Анатолий Малыш.
Против продажи выступили США. По мнению Вашингтона, китайцам завод нужен, чтобы получить значимые оборонные технологии. Конфликт тянется уже больше года — в августе 2018-го СМИ сообщили, что двигатели «Мотор Сич» установлены в первой партии учебно-боевых китайских самолетов JL-10. Тогда американские эксперты назвали ситуацию «ударом в спину», но на предприятии объяснили, что из-за отказа от сотрудничества с Россией вынуждены искать альтернативные рынки.
Как сообщил The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается на этой неделе посетить Украину, чтобы повлиять на решение украинских властей и отменить продажу. Также сотрудники американского посольства готовят его встречу с руководством украинского предприятия. Это уже не первая попытка Китая приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании. Однако всякий раз инициатива наталкивались на сопротивление Вашингтона
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что после покупки завода китайцы могут использовать украинский двигатель Д-136 для тяжелого вертолета AHL. На контракт претендует и российская Объединенная двигателестроительная корпорация.
Ранее сообщалось, что заявка на покупку акций «Мотор Сич» в компетентные органы Украины подана 7 июня. Ее приняли к рассмотрению 21 июня, а решение Антимонопольного комитета ожидалось 22 июля. Как указал Малыш, сейчас на предприятии не знают, сколько времени потребуется для рассмотрения заявки.