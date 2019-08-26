Украина продала свой завод китайцам и возмутила США

Владельцами более 50 процентов акций украинского предприятия «Мотор Сич», выпускающего авиационные двигатели, стали китайские компании Skyrizon и Xinwei Group. Тем не менее сделку еще должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. Об этом телеканалу «Громадське» рассказал директор по связям с общественностью компании Анатолий Малыш.

Против продажи выступили США. По мнению Вашингтона, китайцам завод нужен, чтобы получить значимые оборонные технологии. Конфликт тянется уже больше года — в августе 2018-го СМИ сообщили, что двигатели «Мотор Сич» установлены в первой партии учебно-боевых китайских самолетов JL-10. Тогда американские эксперты назвали ситуацию «ударом в спину», но на предприятии объяснили, что из-за отказа от сотрудничества с Россией вынуждены искать альтернативные рынки.

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Как сообщил The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается на этой неделе посетить Украину, чтобы повлиять на решение украинских властей и отменить продажу. Также сотрудники американского посольства готовят его встречу с руководством украинского предприятия. Это уже не первая попытка Китая приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании. Однако всякий раз инициатива наталкивались на сопротивление Вашингтона

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что после покупки завода китайцы могут использовать украинский двигатель Д-136 для тяжелого вертолета AHL. На контракт претендует и российская Объединенная двигателестроительная корпорация.

Ранее сообщалось, что заявка на покупку акций «Мотор Сич» в компетентные органы Украины подана 7 июня. Ее приняли к рассмотрению 21 июня, а решение Антимонопольного комитета ожидалось 22 июля. Как указал Малыш, сейчас на предприятии не знают, сколько времени потребуется для рассмотрения заявки.

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