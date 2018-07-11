Лукашенко отобрал завод у Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ), акции которого принадлежали украинской компании «Мотор Сич». Об этом сообщает БелТА.

По словам президента, собственники отказались от предприятия, ввиду чего завод стал «государственным предприятием». «Завод должен работать, чего бы это ни стоило. Заводу не только быть — этот завод должен иметь перспективу развития», — заявил Лукашенко.

Глава государства поручил решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия. Параллельно Лукашенко раскритиковал министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака за то, что он ранее проявил безучастность в судьбе завода.

«Тут работают мои люди, твои люди — белорусы работают, русские — наши граждане Беларуси. Какая разница, кому принадлежат эти акции. Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату», — сказал президент, обращаясь к министру.

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Лукашенко не исключил вероятность помощи предприятию со стороны государства.

В 2012 году по распоряжению главы государства госпакет акций ОАРЗ был продан украинской компании «Мотор Сич», подконтрольной Вячеславу Богуслаеву (почти 60 процентов акций), и «Системе инвестиций и инноваций» Александра Садового (около 40 процентов акций ОАРЗ).

Украинская и белорусская компании планировали в течение четырех лет инвестировать в предприятие порядка 12 миллионов долларов и создать более 300 рабочих мест. До 2014 года компания «Мотор Сич» обеспечивала 80 процентов потребностей российского авиапрома в вертолетных двигателях. Однако конфликт Москвы и Киева сильно повлиял на работу предприятия, были заблокированы российские поставки. После чего компания нацелилась на рынки африканских и южноамериканских стран.

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